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До конца года Соцфонд Татарстана выдаст три высокотехнологичных протеза на 9 млн рублей
До конца 2023 года Отделение Социального фонда РФ по РТ выдаст жителям Татарстана три высокотехнологичных протеза на общую сумму 9 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Соцфонда.
«Всего с начала 2023 года было выдано семь высокотехнологичных протезов на общую сумму 14,57 млн рублей. До конца года запланирована выдача еще трех высокотехнологичных протезов», - отметили в пресс-службе.
В частности, в этом году пострадавшие на производствах татарстанцы получили протез предплечья с микропроцессорным управлением, протез плеча с микропроцессорным управлением, протез кисти с микропроцессорным управлением. Буквально в октябре одному жителю республики, получившему травму в ходе СВО, был передан протез голени стоимостью более полумиллиона рублей.
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