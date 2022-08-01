До конца года с российских прилавков исчезнут чаи Lipton, Brooke Bond и Saito

Из России уходит международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат такие бренды как Lipton, Saito и Brooke Bond. Свое решение руководство компании объяснило тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес».

После прекращения деятельности на территории России Ekaterra полностью прекратит продажу и дистрибуцию свои чаев на российском рынке, это случится к концу текущего года, пишут «Известия» со ссылкой на заявление компании.

При этом в компании пообещали выполнить все обязательства перед сотрудниками.

Массовый уход зарубежных компаний из России начался после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Осудившие этот шаг западные страны ужесточили антироссийские санкции.