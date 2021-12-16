До конца года ресурсным центрам Ассамблеи народов РТ вручат семь автобусов

До конца года ожидается вручение семи автобусов ресурсным центрам Ассамблеи народов Татарстана. Об этом на XI сессии Казгордумы сообщил заместитель преседателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев.

«Хотелось бы отдельно поблагодарить нашего Президента Рустама Нургалиевича [Минниханова] за вручение уже десяти автобусов представительствам Ассамблеи народов Татарстана, которые мы направили в наши города. До конца года ожидается вручение еще семи автобусов», — отметил докладчик.

Константин Яковлев перечислил наиболее успешные проекты, которые были реализованы в муниципалитетах Татарстана в рамках объявленного в республике Года родных языков и народного единства.

В частности, в Мамадышском районе был реализован новый маршрут «Одна дорога — пять культур», который проходит через пять сел разных национальностей. В Набережных Челнах открылся центр с национальным образованием, в Нижнекамском районе ежегодно НКО получают более 100 тыс. рублей грантов от бюджета города. Также в 2021 году с успехом прошли национальные праздники — Науруз, Масленица и Сабантуй, а VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» собрал более 12 тыс. горожан и туристов.