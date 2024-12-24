До конца года районы Татарстана получат 50 школьных автобусов

Фото: Минобрнауки РТ

До конца 2024 года в районы Татарстана поступят еще 50 школьных автобусов. Соответствующий сертификат Раис РТ Рустам Минниханов на съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» передал главе Минобрнауки РТ Ильсуру Хадиуллину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципалитеты получат автобусы марок ПАЗ и ГАЗ. Они приобретены на федеральные средства — соответствующее распоряжение еще в июле подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новые машины будут рассчитаны на 12-32 места, они оборудованы всем необходимым для безопасной перевозки детей по школьным маршрутам.