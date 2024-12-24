news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 декабря 2024 15:39

До конца года районы Татарстана получат 50 школьных автобусов

Скопировать ссылку
До конца года районы Татарстана получат 50 школьных автобусов
Фото: Минобрнауки РТ

До конца 2024 года в районы Татарстана поступят еще 50 школьных автобусов. Соответствующий сертификат Раис РТ Рустам Минниханов на съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» передал главе Минобрнауки РТ Ильсуру Хадиуллину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципалитеты получат автобусы марок ПАЗ и ГАЗ. Они приобретены на федеральные средства — соответствующее распоряжение еще в июле подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новые машины будут рассчитаны на 12-32 места, они оборудованы всем необходимым для безопасной перевозки детей по школьным маршрутам.

#школьные автобусы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100