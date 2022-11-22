Два новых резидента ТОСЭР «Менделеевск» запустят производства до конца года

До конца этого года на территории опережающего социально-экономического развития «Менделеевск» запустятся два новых производства — «Промтехкомплект» и Менделевский механический завод по выпуску механизмов и запчастей для техники. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Первый резидент изготавливает стеклопластиковые трубы и штанги для нефтедобычи. Производитель уже обустраивается — сделал ремонт помещений на территории промпарка в Менделеевске, провел отопление.

Еще один резидент — Менделевский механический завод по выпуску механизмов и запчастей – также отремонтировал помещения и уже завозит технику. Вскоре предприятие начнет работу в новой обстановке.

По словам главы района Радмира Беляева, бизнесмены производят разную продукцию, порой, совершенно нестандартную. Так, в городе работает компания, которая производит ящики для военных грузовиков.

«ИП Бабушкин — субисполнитель подрядчика, выполняющего гособоронзаказ. То есть менделеевское предприятие производит деревянную тару — ящики для военных грузовых авто, которые отправляются в зону СВО. Работают в усиленном графике. Производитель просит увеличить энергетическую мощность. Будем решать вопрос», — написал руководитель района в своем телеграм-канале.