До конца года на «Госуслугах» появятся все справки и социальные льготы

До конца 2024 года на портале «Госуслуги» появятся все справки и социальные льготы. Об этом на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства.

«Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведем и оставшиеся 13%», — заверил он.

Зампред Правительства напомнил, что в 2019 году в электронном формате можно было получить лишь порядка 5% услуг. Таким образом, в течение пяти лет этот показатель вырастет на 95%.

Кроме того, в 2023-м в России стартовал перевод органов власти на единую облачную платформу «ГосТех». В этом году 11 сервисов пилотных регионов начнут распространяться по всей стране.