До конца года малые нефтяные компании Татарстана планируют добыть 7 млн тонн нефти

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С начала текущего, 2023 года малые нефтяные компании Татарстана добыли 5,3 млн тонн нефти. До конца года они собираются довести этот показатель до 7 млн тонн. Всего же с января по сентябрь в республике добыли 26 млн 452 тыс. тонн нефти, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Соответствующие данные были приведены на совещании, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, заметил, что итоги III квартала подводятся в условиях нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Это может повысить волатильность мировых финансовых и товарно-сырьевых рынков.

«По итогам девяти месяцев текущего года средняя цена нефти сорта Urals сложилась в размере 59,5 доллара за баррель, что меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,3 раза. Однако с июля текущего года цена на нефть начала расти и достигла 83 доллара за баррель. По оценке Минэкономразвития России, есть все основания полагать, что такая динамика должна сохраниться», — рассказал руководитель республики.

В свою очередь первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский сообщил, что за отчетный период малые компании в ходе эксплуатационного бурения пробурили 163 тыс. метров горных пород, что составляет 75% от годового плана.

Введены в эксплуатацию 196 новых скважин. Компании успешно применяют современные эффективные методы увеличения нефтеотдачи пластов, за счет чего добыто 1 млн 164 тыс. тонн нефти, уточнил докладчик.

Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин обратил внимание на то, что в Татарстане контрольно-надзорная деятельность ведется в отношении 31 малой нефтяной компании, которые эксплуатируют 305 опасных производственных объектов. По итогам III квартала специалисты ведомства провели 14 плановых проверок и выявили 193 нарушения.