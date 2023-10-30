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До конца года к шести СНТ Казани отремонтируют подъезды
В Казани завершается ремонт подъездных путей к шести дачным товариществам. Протяженность дорог составляет 1 км, а площадь — 7 тыс. кв. м, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.
Как отметил руководитель исполкома Рустем Гафаров, ремонтировать такие участки необходимо раньше, чтобы дачники могли оценить обновленные дороги уже в сезон сбора урожая.
Сейчас работы продолжаются на подъездах к СНТ «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист», «50 лет Победы», «Волга» и ЗАО «Кварт». За прошедшие же шесть лет в городе обновлено 17 дорог к 26 СНТ общей протяженностью 22 км.
Кроме того, в 2023 году обновлены дороги в 11 казанских поселках, на 16 улицах жилмассивов Мирный, Дербышки, Старые Горки, Борисково и других.
Также благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова улучшается освещение на улицах жилых массивов.
«Новое освещение появилось на 124 улицах, в том числе в жилых массивах Борисково, Отары, Старое Победилово, Салмачи, Мирный и других», — доложил Игорь Куляжев.
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