До конца года Госжилфонд построит в «Салават Купере» шесть жилых домов

В жилом комплексе «Мәхәббәт» казанского жилого района «Салават Купере» Госжилфонд при Раисе РТ продолжает строительство девяти соципотечных домов. Шесть из них предполагается достроить до конца текущего года, сообщает пресс-служба фонда.

Техническая готовность строящихся соципотечных домов составляет от 18 до 92%. Но шесть зданий на 880 квартир готовые уже на 70–92%.

Улучшить жилищные условия благодаря этим шести новостройкам смогут участники жилищных программ ГЖФ. Строительство домов позволит выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение граждан доступным и комфортным жильем наших.

Всего ЖК «Мәхәббәт» будет включать 14 домов переменной этажности (от 10 до 18 этажей) на 2003 квартиры. Пять из них уже достроены и заселены. Жилье по доступным льготным условиям социальной ипотеки в них получили 564 казанских семьи.

«Мәхәббәт» спроектирован с учетом современных урбанистических требований. Речь идет о комфортных местах общего пользования, дворах без автомобилей, зонах отдыха по возрастным предпочтениям, всем необходимом как для спокойного отдыха, так и шумных игр. Все квартиры в домах оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. метров.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.