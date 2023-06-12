До конца дня в центре Казани перекроют движение транспорта

В центре Казани сегодня ограничат движение транспорта из-за празднования Дня России. В силу ограничение вступит менее чем через час. Соответствующее постановление ранее утвердил исполком города.

С 12.00 до 23.00 движение будет ограничено:

по ул.Батурина, от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы;

на проезде по Большой Красной, от ул. Миславского до ул. Батурина; съезд с площади Тысячелетия до ул. Батурина;

по ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Также будет перекрыта парковка около Центра семьи «Казан».

Напомним, основная программа празднования стартует в 17.30 с выступления артистов Казанской филармонии на площадке у «Чаши», напоминает пресс-служба Управления культуры города. Здесь же выступят A’nik & Ignat Izotov, Arslan, Анастасия Макарова, Natan, группа «Поколение», Ильсия Бадретдинова и Катя Лель.

Завершится праздник салютом, который начнется в 22.00.