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Новости Татарстана и Казани
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До конца дня в центре Казани перекроют движение транспорта
В центре Казани сегодня ограничат движение транспорта из-за празднования Дня России. В силу ограничение вступит менее чем через час. Соответствующее постановление ранее утвердил исполком города.
С 12.00 до 23.00 движение будет ограничено:
по ул.Батурина, от ул. Карла Маркса до Кремлевской дамбы;
на проезде по Большой Красной, от ул. Миславского до ул. Батурина; съезд с площади Тысячелетия до ул. Батурина;
по ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Также будет перекрыта парковка около Центра семьи «Казан».
Напомним, основная программа празднования стартует в 17.30 с выступления артистов Казанской филармонии на площадке у «Чаши», напоминает пресс-служба Управления культуры города. Здесь же выступят A’nik & Ignat Izotov, Arslan, Анастасия Макарова, Natan, группа «Поколение», Ильсия Бадретдинова и Катя Лель.
Завершится праздник салютом, который начнется в 22.00.
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