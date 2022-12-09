До конца декабря в Казани будет частично перекрыта улица Восстания

В Казани почти на три недели закроют для движения автомобилей и пешеходов участок улицы Восстания. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов.

Так, ограничительный режим будет действовать с 11 по 31 декабря рядом со зданием №80, вблизи здания №83а будет закрыта часть тротуара, частично закроют местный проезд на улице Кулахметова рядом со зданием №31. Причина временных неудобств – проведение работ на сетях газопровода.