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До конца августа в Казани частично перекроют две улицы в Московском районе
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На улицах Академика Королева и Восход с 15 августа введут ограничение движения. Меры примут из-за реконструкции тепловода, сообщили в мэрии со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Для транспорта и пешеходов частично перекроют тротуар и проезжую часть в районе домов №29 и 39 по улице Академика Королева, а также рядом с домом №39 по улице Восход. Ожидается, что ограничение продлится до 31 августа.
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