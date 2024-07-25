До конца августа в Казани частично перекроют две улицы в Московском районе

На улицах Академика Королева и Восход с 15 августа введут ограничение движения. Меры примут из-за реконструкции тепловода, сообщили в мэрии со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Для транспорта и пешеходов частично перекроют тротуар и проезжую часть в районе домов №29 и 39 по улице Академика Королева, а также рядом с домом №39 по улице Восход. Ожидается, что ограничение продлится до 31 августа.