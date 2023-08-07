До конца августа в Бугульме откроется центр психолого-педагогической работы

В этом месяце в Бугульме откроется центр психолого-педагогической работы площадью более 250 квадратных метров. На ремонт и закупку оборудования было потрачено почти 40 млн рублей. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Объект в высокой степени готовности: завершаются отделочное работы, работы по благоустройству прилегающей территории. Планируем, что уже в сентябре центр сможет принимать первых посетителей и проводить для них индивидуальные консультации, групповые тренинги и различного формата мероприятия», – написал министр.

Кроме Бугульминского, он посетил ещё и Муслюмовский район, где пообщался с работающей молодежью, осмотрел МЦ «Мизгел», где сейчас идёт ремонт, а также детский лагерь «Лесная сказка».