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До конца августа в Бугульме откроется центр психолого-педагогической работы
В этом месяце в Бугульме откроется центр психолого-педагогической работы площадью более 250 квадратных метров. На ремонт и закупку оборудования было потрачено почти 40 млн рублей. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Объект в высокой степени готовности: завершаются отделочное работы, работы по благоустройству прилегающей территории. Планируем, что уже в сентябре центр сможет принимать первых посетителей и проводить для них индивидуальные консультации, групповые тренинги и различного формата мероприятия», – написал министр.
Кроме Бугульминского, он посетил ещё и Муслюмовский район, где пообщался с работающей молодежью, осмотрел МЦ «Мизгел», где сейчас идёт ремонт, а также детский лагерь «Лесная сказка».
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