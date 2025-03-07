До конца 2025 года «Бахетле» проведет модернизацию двух крупных магазинов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Масштабную модернизацию двух магазинов проведет до конца 2025 года «Бахтеле» в Татарстане. Компания активно расширяет сеть поставок полуфабрикатов для социального питания на предприятиях и в учебных заведениях по России.

О ключевых изменениях и планах журналистам рассказала исполнительный директор «Бахетле» Гузель Ананьева в ходе пресс-ланча в обновленном флагманском магазине на улице Павлюхина в Казани.

«Бахетле» – группа компаний по производству и реализации продуктов питания с 26-летней историей. За прошедшие годы поменялись потребительские предпочтения и структура рынка. Когда мы открывались, доля собственного производства составляла около 20%, а сейчас – 50%. Люди стали экономить свое время и поэтому предпочитают готовую еду», – сообщила она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Магазин на улице Павлюхина первым подвергся модернизации. Попадая в него, гости окунаются в атмосферу праздника. Люди приходят сюда за вкусными и полезными продуктами, чтобы порадовать себя и любимых. Оформление магазина привлекает яркими, весенними красками. Неподалеку от входа находится стеллаж с экзотическими фруктами из Таиланда, Турции, Ирана и Чили. В небольшие контейнеры аккуратно упакована свежая черешня, клубника, малина.

«Особенно много покупателей у нас в предпраздничные и праздничные дни – Новый год, День влюбленных, День матери, 23 Февраля, 8 Марта. Сейчас делаем акцент на подарочных продуктовых корзинах», – отметила Ананьева.

В супермаркете готовой еды туристы могут найти разнообразную сувенирную продукцию от татарстанских производителей: премиальный чак-чак на топленом масле в расписной шкатулке, баурсак, талкыш-калеве, зефир в виде нежных бутонов роз, изготовленный самозанятыми республики, восточные сладости, посуду и керамику из Булгара.

«У нас широкий ассортимент – 25 тыс. наименований продукции. Человек, желающий себя побаловать, приходит к нам, чтобы выбрать нужный продукт из широкой линейки, по соответствующей цене и качеству», – отметила Ананьева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Внимание гурманов привлекут разнообразные мясные деликатесы – филе куропатки, утка, гусь, оленина, медвежатина. Неподалеку – выкладка колбасно-сырных нарезок, постные и халяль-продукты. Широкий ассортимент свежей рыбной продукции расположен на фоне громадного экрана на всю стену. При взгляде на экран посетители попадают на дно Красного моря с кораллами и разноцветными рыбами. Картинка меняется, мимо грациозно проплывает стайка дельфинов.

«Здесь можно найти северную рыбу, белугу, осетра, наше собственное копчение, семгу, креветки, мидии, кальмары, камчатского краба. Представлены разнообразные заморозки, готовые решения из фаршированной нерки или маринованной рыбы, которые нужно лишь поставить в духовку», – говорит Ананьева.

В магазине есть блюда восточной и японской кухни. Домохозяек порадует до 15 видов мелко порезанной лапши, любителей здорового питания – разнообразная фермерская продукция.

«Мясо производится только в Татарстане. Каждый день нам привозят тушки бычков из Арского района. Мы их разделываем, изготавливаем полуфабрикаты», – пояснила Ананьева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сердце» магазина – кулинария. «Бахетле» производит около 200 видов салатов, 200 наименований готовых блюд и 200 видов выпечки. В компании работает дочь легендарного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова Фарида Юнусовна. Она разработала полюбившиеся сладкоежкам торты «Бабушкин» и «Мудрый еврей».

В настоящее время компания модернизировала магазины в Казани, на улицах Павлюхина и Ершова. Сейчас компания сосредоточила силы на развитии социального и корпоративного питания.

«У нас 1100 учреждений, ежедневно мы кормим 180 тыс. детей из детсадов и школ в в 18 районах Татарстана. В 2024 году начали кормить учащихся частной школы в Московской области, в Вешках. Задача на этот год – охватить еще две-три частные школы», – заявила Ананьева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Бахтле имеет четыре производственные площадки и супермаркеты с собственными помещениями для приготовления пищи в семи городах России: в Москве, Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новосибирске и Барнауле. С 2022 года группа развивает направление индустриального питания, заключены контракты с СИБУРом по организации питания в столовых «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». На двух предприятиях «Бахетле» кормит более 7 тыс. человек. Компания поставляет полуфабрикаты для столовых завода «Эфес», магазина «Метро», заключен договор с одним из крупнейших федеральных банков, ведутся переговоры с Х5, «Магнитом» и «Лентой».

«Развиваем три направления – производство, питание и розницу. Выбрали правильный вектор развития, о чем свидетельствуют цифры. По итогам прошлого года выручка составила около 8 млрд рублей. Рост по товарообороту и рознице составил 15%, в этом году планируем выйти на 30%», – поделилась Гузель Ананьева.

Мясные полуфабрикаты и замороженную выпечку Бахетле изготавливает на собственной фабрике в Зеленодольском районе. Ежемесячные отгрузки составляют около 300 тонн. Сейчас завод работает на 30% от имеющихся мощностей, есть планы по его полной загрузке и расширению площадей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Замороженные продукты – тенденция будущего, потому что не сможет каждая заправка обеспечить себя поварами. Между тем спрос на сопутствующие товары есть везде», – подчеркнула Ананьева.

Отвечая на запросы потребителей, в этом году компания запустила собственное мобильное приложение. Поменяла программу лояльности, предложения стали более персонализированными, с учетом индивидуальных предпочтений людей.

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