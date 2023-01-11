До конца 2023 года в «Салават купере» сдадут еще два соципотечных дома

В жилом районе «Салават купере» в Казани появится еще два соципотечных дома. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте Татарстана.

«Их планируется сдать до конца текущего года», – сказано в сообщении.

В каждом объекте будет 10 этажей на 72 квартиры – по 36 двухкомнатных и трехкомнатных. При проектировании домов были учтены все современные требования для комфорта жителей – закрытые дворы, современные игровые зоны, периметр оснастят видеонаблюдением для безопасности граждан. Кроме того, места общего пользования будут спроектированы под потребности маломобильных граждан.