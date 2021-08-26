До конца 2022 года в реестр внесут сведения о 95% объектов культурного наследия РТ

В Татарстане проводится масштабная работа по внесению в ЕГРН данных об объектах культурного наследия, а также территориях, на которых они расположены. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ, к концу следующего года сведения о территориях будут зарегистрированы на 95%, а к концу 2023-го — на 100%.

Так, ожидается, что в этом году в реестр поступят сведения о 93 территориях объектов культурного наследия.

В республике расположено 1665 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. Планируется, что до конца 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости внесут всю информацию о самих ОКН. Работа проводится Росреестром по РТ и Кадастровой палатой.

По словам замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилии Бургановой, данная работа является одним из приоритетов в деятельности ведомств.

«Внесение полных и достоверных сведений позволит избежать нелегитимных ситуаций, связанных со строительством объектов недвижимого имущества на территориях, имеющих особый режим использования. Также необходимо иметь в виду, что владение объектами культурного наследия накладывает на собственников ряд ограничений и обязательств», — подчеркнула специалист.