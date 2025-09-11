До Казани добрался экс-игрок «Ливерпуля»: чем интересен новичок «Рубина» Андерсон Арройо

«Рубин» в своих социальных сетях официально объявил о переходе защитника Андерсона Арройо. Соглашение с колумбийским футболистом казанский клуб заключил до конца сезона 2028/29. Что представляет из себя Арройо как игрок и какую позицию он закроет в «Рубине» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Долго находился в системе «Ливерпуля», но так и не приходился «мерсисайдцам»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов под конец трансферного окна в РПЛ дождался-таки новых приобретений в казанский клуб. Первым футболистом, которого официально объявила команда из столицы Татарстана, стал защитник Андерсон Арройо. По данным инсайдера Ивана Карпова, сделка обошлась «Рубину» примерно в 1-1,5 млн евро. К слову, для клуба «Бургос», откуда, собственно, Арройо переехал в Казань, продажа колумбийского футболиста оказалась самой дорогой в истории клуба.

Самый известный факт об Андерсоне Арройо – это то, что он числился в системе «Ливерпуля» почти семь лет. «Мерсисайдцы» присмотрели себе защитника еще в 2018 году. Тогда командой руководил Юрген Клопп, и ему Арройо показался очень перспективным футболистом. «Ливерпуль» выкупил игрока у колумбийской «Форталезы» и перевез в Англию.

Но выступать в столь юном возрасте Андерсон Арройо за «мерсисайдцев» не мог из-за регламента АПЛ. Все дело в том, что латиноамериканцы должны сыграть не 30% матчей за свою национальную команду, прежде чем дебютировать за английский клуб. Поэтому «Ливерпуль» для начала был вынужден отправить Арройо в различные аренды, чтобы футболист окреп и дорос до уровня главной команды Колумбии.

В течение семи лет защитник был вынужден скитаться по разным испанским клубам: «Мальорка», «Мирандес», «Алавес», «Андорра». Была у Арройо также аренда в бельгийский «Гент». «Ливерпуль» и Юрген Клопп до последнего верили в потенциал Арройо и ждали, когда все же футболисту удастся закрепиться в основном составе Колумбии. Однако этого к 2024 году так и не произошло. А дальше «Ливерпуль» возглавил Арне Слот, который посчитал, что ждать прогресса Арройо уже просто бессмысленно. «Ливерпуль» спокойно отпустил колумбийца в испанский «Бургос», расставшись с правами на игрока.

Андерсон Арройо скорее всего станет сменщиком по позиции Дмитрия Кабутова

Если почитать испанскую прессу, станет понятно, что Андерсон Арройо – защитник универсального плана. Колумбиец многопрофилен и может закрыть позиции как латераля, так и в центре обороны. Важно отметить, что при не самом высоком росте (около 178 см), Арройо отлично сложен антропометрически. У него хорошая стартовая скорость, есть длинный пас.

Так что, вероятно, конкурировать за место в основном составе колумбиец будет с Дмитрием Кабутовым. 33-летнего защитника уже можно смело называть опытным вожаком в составе «Рубина». Кабутов перебрался в Казань еще во времена Леонида Слуцкого, помог команде пройти медные трубы Первой лиги. Футболист был одним из фундаментальных игроков «Рубина» в первый год Рашида Рахимова в РПЛ. В один период в сезоне 2023/24 Кабутов был даже лидером лиги по количеству обостряющих передач в штрафную.

Главный тренер «Рубина» всегда ценил опытного латераля. Однако в нынешнем сезоне РПЛ Дмитрий Кабутов нестабилен. Защитник провел посредственный матч против ЦСКА в Москве (1:5). В домашней встрече со «Спартаком» (0:2) голевая атака «красно-белых» началась после того, как Пабло Солари легко обыграл Кабутова на правом фланге.

Рашид Рахимов не сажал на лавку защитника просто потому, что заменить его было некем. Из латералей в «Рубине», помимо Ильи Рожкова, есть только Руслан Безруков. Крайнего защитника может сыграть еще Константин Нижегородов, но к нему, мягко скажем, у Рахимова своеобразное отношение как к футболисту.

По идее приезд Андерсона Арройо должен обеспечить конкуренцию не только для Дмитрия Кабутова. Опять же подчеркнем, что футболист может сыграть где угодно в обороне. На себе напряжение точно почувствуют Илья Рожков, Руслан Безруков. Да и с центральными защитниками в «Рубине» откровенный дефицит, а на днях повреждение к тому же, получил Игор Вуячич. Выступая за сборную Черногории, футболист травмировался в матче с Хорватией. Поэтому не исключен момент, что дебютирует Арройо за «Рубин» уже в эту пятницу против махачкалинского «Динамо».

Трансферное окно в РПЛ закрывается через 12 часов. Кого еще должен подписать «Рубин»?

Сегодняшний день обещает быть насыщенным и событийным, ведь в РПЛ 12 сентября официально закрывается трансферное окно. Пока «Рубин» в своих социальных сетях за все летнее межсезонье объявил о трех приобретениях. Это Дениль Мальдонадо, Никита Лобов и Андерсон Арройо.

Однако в последние дни не утихают разговоры, что до Казани уже добрался французский нападающий Жак Сиве, с которым «Рубин» заключил долгосрочный контракт и заплатил за переход футболиста более 2,5 млн евро.

Кроме того, пополнить казанский клуб должен опорный полузащитник Мартин Онгла. Некоторыми источниками сообщается, что за трансфер камерунца «Рубин» отдал испанской «Гранаде» почти три миллиона евро.

Также в столице Татарстана ждут атакующего полузащитника Мелиха Ибрамоглу из «Коньяспора». Турецкие СМИ утверждают, что «Рубин» уже предложил за игрока 3,5 млн евро. Тем не менее, на первый запрос казанского клуба «Коньяспор» ответил отказом.