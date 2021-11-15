До Иннополиса и обратно: телеведущая Динара Вургафт тестирует Audi Q5 Sportback

Ауди Центр Казань решил подружить «Мисс Татарстан-2014» Динару Вургафт с супермощным кроссовером марки Audi Q5 Sportback и узнать женский взгляд на автомобиль в рамках загородного путешествия.

Точкой «Б» был выбран Иннополис и его окрестности. Динара тестировала Audi Q5 Sportback с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем в яркой привлекающей внимание тест-драйвовой оклейке.

«У меня есть опыт эксплуатации BMW третьей серии, и сейчас у нас в семье Volkswagen Touareg. Было интересно попробовать прокатиться на новом автомобиле. Audi идет очень плавно, а еще я отметила высокий клиренс — удобно для поездок, в том числе за город. В рамках тест-драйва мы прокатились до Свияжских холмов и Иннополиса», — рассказала девушка.

«Мы первым делом заехали в Иннополис. Очень нравится этот городок — там всегда стильно, красиво. Хотелось посмотреть, как изменился город — долго там не были. Так как там не многолюдно, на прилегающей территории можно было разогнаться и проверить мощность автомобиля. Затем заехали в Свияжские холмы. Там есть крутое развлечение — можно пострелять по тарелкам — муж у меня увлекается стрельбой. В Свияжских холмах красиво в любое время года, а на хороших дорогах удалось также проверить мощность автомобиля», — отметила ведущая.

По ее словам, за руль Audi она садится не в первый раз.

«Как-то раз была возможность прокатиться на Audi A6 — правда, в рамках тест-драйва», — поделилась Динара.

Вургафт рассказала, что ее семья часть ездит за город, поскольку там находится свой дом. Кроме того, они любят выезжать на природу.

«Audi Q5 Sportback в плане загородного путешествия очень понравился — маневренный, комфортный. Стильный дизайн. У него плавные линии, много дополнительных функций в салоне, спортивные удобные сиденья. Впечатление положительное — мягко идет. Послушный автомобиль — чувствуешь себя в нем уверенно. Крепление для телефона очень удобное — закрепляла телефон для съемки. В салоне все эргономично, все продумано до деталей. Мы также проверили автомобиль на скорость, разгонялись до 100 км/ч. Спидометр показывает около 7 секунд, второй раз удалось разогнаться за 6,5 секунд и в третий раз достигли примерно такого же результата. Я, кстати, почитала и выяснила, что это заявленный показатель. И он соответствовал действительности!» — отметила ведущая.

«Неровности на дороге, конечно, встречались, но автомобиль идет плавно, гладко. В плане торможения Audi Q5 Sportback тоже послушный, отзывчивый. Что касается парковки, то очень здорово, что есть камера заднего вида. Особенно это касается девушек. За рулём этого автомобиля я чувствовала себя уверенно, в безопасности. Очень много дополнительных функций, я даже не все успела изучить! Но при этом ты в автомобиле не теряешься в салоне — все действительно отлично продумано. Лишних вопросов не возникает», — резюмировала девушка.

Действительно, несмотря на однозначно дерзкий и спортивный характер Audi Q5 Sportback, девушки точно не останутся к нему равнодушны. К тому же, удивительное сочетание таких ярких черт автомобиля и его проходимость, маневренность и компактность делают его отличным выбором для загородных поездок. Убедиться в этом лично и пройти тест-драйв купе-кроссовера можно в Ауди Центре Казань.