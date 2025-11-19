«До глубины души тронут». Алексей Кудашов обратился к болельщикам «Динамо» после отставки

Фото: dynamo.ru

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов выразил благодарность поклонникам команды за оказанную поддержку. Обращение было опубликовано в одном из популярных телегамм-каналов фанатов «бело-голубых».

Кудашов подчеркнул, что глубоко тронут вниманием и уважением, проявленными болельщиками к его труду.

«Дорогие болельщики! Я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. До глубины души тронут той высокой оценкой, которую вы поставили моей работе», — поделился эмоциями специалист.

Также он отметил, что совместными усилиями была создана сильная команда, о чём свидетельствуют заполненные трибуны стадионов. Завершая своё обращение, Кудашов призвал поклонников поддержать нынешних игроков и выразил надежду на возможное сотрудничество в будущем.

«Мне очень жаль, что я не могу вместе с вами довести эту команду до конца. Я верю в хоккеистов, верю в этих парней. Я уверен, что вы их поддержите. Кто знает, может, мы ещё поработаем вместе. Вы — самые лучшие болельщики!» — заключил бывший наставник «Динамо».

Напомним, Алексей Кудашов руководил клубом с 2021 года. В прошлом сезоне «бело-голубые» под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина.