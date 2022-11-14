«До фонаря» или нет: почему железная Камила Валиева страдает из-за ошибок взрослых

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует наложить четырехлетнюю дисквалификацию на российскую фигуристку Камилу Валиеву. На Западе также хотят забрать у 16-летней спортсменки золотые медали за командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Все подробности – в материале «ТИ-Спорт».

WADA настаивает на дисквалификации 16-летней российской фигуристки и хочет аннулировать ее титул олимпийской чемпионки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ультиматум WADA: Валиевой грозит 4-летняя дисквалификация

Первая новость пришла сегодня из Спортивного арбитражного суда (CAS), где был зарегистрирован иск WADA против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее РУСАДА отказалось публиковать результаты по допинговому делу Камилы Валиевой.

Чуть позже пресс-служба CAS уточнила, что WADA настаивает на дисквалификации 16-летней российской фигуристки и хочет аннулировать ее титул олимпийской чемпионки в командных соревнованиях в Пекине.

Напомним, что глава WADA Витольд Банька ранее поставил ультиматум перед РУСАДА, требуя от россиян передачи данных о расследовании в определенный срок. Материалов не дождались, и последовал иск в суд.

В этой истории непонятно, почему российская сторона проигнорировала запрос WADA. Даже несмотря на все геополитические реалии, РУСАДА выступает подотчетной организацией Всемирного антидопингового агентства.

Более того, РУСАДА не раз переносило разбирательства по делу Камилы Валиевой. Крайний срок был установлен на 4 ноября, следует из документа, опубликованного CAS.

– Мы не можем никак комментировать. В релизе все написано очень четко, – прокомментировала ситуацию «Матч ТВ» глава РУСАДА Вероника Логинова.

Ничего не могут сказать и в Федерации фигурного катания России.

– Никаких комментариев по этому вопросу мы дать не можем, поскольку федерация не является стороной процесса. Но мы не сомневаемся в невиновности Камилы Валиевой, – сказал глава организации Александр Горшков.

После выигранной короткой программы WADA объявило о найденных запрещенных препаратах в крови спортсменки Фото: Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

История повторяется – никто ни за что не отвечает

Ситуация, до боли знакомая по скандалу, который вспыхнул вокруг Камилы Валиевой в Пекине на Олимпиаде. Напомним, после выигранной короткой программы WADA объявило о найденных запрещенных препаратах в крови спортсменки. Допинг-проба, взятая еще 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин.

Камилу Валиеву тут же отстранили от тренировок, но РУСАДА оспорило это решение. Семь часов заседала специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) по «делу Камилы Валиевой». Затянувшееся судебное разбирательство было инициировано апелляцией Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) снять временное отстранение с Камилы Валиевой на участие в Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что положительный допинг-тест у фигуристки был взят еще в декабре по итогам чемпионата России по фигурному катанию. Именно поэтому вопрос изначально был в юрисдикции РУСАДА, а не WADA или МОК.

Вся Россия восхищалась мужеством «Железной леди», но, казалось бы, самый важный вопрос так и остается без ответа. Кто в ответе за попадание запрещенных средств в кровь несовершеннолетней (на тот момент) спортсменки? Понятно, что коллективный Запад с радостью ухватится за любую возможность нанести удар по российскому спорту. Но, возможно, для начала не надо бить по своим звездочкам своими же руками.

Положительный допинг-тест у фигуристки был взят еще в декабре по итогам чемпионата России по фигурному катанию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что будет дальше?

Очевидно, что выиграть дело в судебном процессе CAS будет очень сложно. Скорее всего, организация, базирующаяся в Швейцарии, примет требования WADA и дисквалифицирует Камилу Валиеву. В этой ситуации у России попросту не остается комфортного выхода из ситуации. Самой распространенной реакцией в среде экспертов является игнорирование любых решений CAS и WADA. Такую позицию корреспонденту «ТИ-Спорт», например, высказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

– Чем завершится суд CAS? Нам должно быть «до фонаря». Мы знаем, что эти суды несправедливы и неправильны. Нам же надо беречь Валиеву и остальных наших спортсменок. Мы уже дисквалифицированы. Надо делать свои чемпионаты. А у фигуристов в нашей стране вообще масса возможностей. Те же ледовые шоу и спектакли.

Претензии WADA? Опять бьют по самому больному месту – по самой талантливой, сильной и красивой спортсменке. Сегодня они именно это пытаются сделать. А нам всем вместе надо поддержать нашу талантливую девочку. Вся страна за нее переживает, а сама Камила стала лишь сильнее и умнее от всей этой истории на Олимпиаде. Ей надо продолжать тренироваться, выступать и радовать любителей фигурного катания, – заявил Лайшев корреспонденту «ТИ-Спорт».

Конечно, это самый простой выход. Западное лобби на сегодняшний день практически оставило Россию без международного спорта. Большой соблазн отталкиваться от мысли, что терять нам нечего.

Ренат Лайшев: «Мы знаем, что эти суды несправедливы и неправильны. Нам же надо беречь Валиеву и остальных наших спортсменок. Мы уже дисквалифицированы» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На Западе скучают по российскому хоккею и тугому кошельку «Газпрома»

Однако специальная военная операция на Украине рано или поздно закончится. Уже сейчас Международная федерация хоккея (IIHF) подает недвусмысленные сигналы о готовности вернуть Россию на международные старты. Желание это понятно, поскольку без российского хоккея чемпионаты мира и Олимпиады теряют свой вес.

Не отстают от хоккеистов и футболисты. В УЕФА и ФИФА, конечно, не беспокоятся о «весе» своих соревнований без многострадальных российских сборных или клубов. Там идет скорее вопрос о «весе кошелька» без щедрого российского спонсора в лице «Газпрома».

В этой ситуации получается вилка интересов. С одной стороны, Валиевой надо дать «зеленый свет» на выступления в российских соревнованиях. С другой, если фигуристка выступит на официальном чемпионате России после решения CAS о дисквалификации, это может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия.

Мама спортсменки наотрез отказалась комментировать возникшую ситуацию Фото: president.tatarstan.ru

О чем молчит мама Камилы Валиевой?

Вопрос действительно очень сложный. Поэтому напрямую заинтересованные лица предпочитают хранить молчание. Мы дозвонились до Алсу Валиевой – матери спортсменки, но она наотрез отказалась комментировать возникшую ситуацию. Аналогично отреагировала на наш вопрос и первый тренер Валиевой в Казани – Ксения Иванова.

Во всей этой ситуации важно дать ответы на вопрос: почему РУСАДА не смогла представить требуемые документы WADA, чтобы предотвратить новый виток скандала? А главное, ответить, наконец, на вопрос: кто виноват, что несовершеннолетнюю девочку «пичкали» допингом незадолго до ее первой Олимпиады во взрослой карьере?

В любом случае, переживать сейчас стоит лишь о Камиле Валиевой – ее перспективах и мощном психологическом ударе, который ей нанесли не только чужаки, но и свои.