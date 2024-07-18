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«До больницы - на спецтранспорте»: 509 пожилых жителей РТ прошли диспансеризацию
На сегодняшний день уже 509 пожилых сельчан Тетюшского района Татарстана прошли диспансеризацию. Ее проводят в рамках национального проекта «Демография», сообщает Минтруда РТ.
Отметим, что доставляют пенсионеров в больницу на спецавтотранспорте центра «Тетюшское сияние».
При прохождении диспансеризации граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в Тетюшской центральной районной больнице сопровождает медсестра. Это значительно снижает уровень волнения и стресса у пожилого человека. По окончании первого этапа, изучения анализов и результатов обследований врач выносит заключение о пройденной диспансеризации. При необходимости пенсионера могут направить на второй этап диспансеризации.
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