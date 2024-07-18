«До больницы - на спецтранспорте»: 509 пожилых жителей РТ прошли диспансеризацию

На сегодняшний день уже 509 пожилых сельчан Тетюшского района Татарстана прошли диспансеризацию. Ее проводят в рамках национального проекта «Демография», сообщает Минтруда РТ.

Отметим, что доставляют пенсионеров в больницу на спецавтотранспорте центра «Тетюшское сияние».

При прохождении диспансеризации граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в Тетюшской центральной районной больнице сопровождает медсестра. Это значительно снижает уровень волнения и стресса у пожилого человека. По окончании первого этапа, изучения анализов и результатов обследований врач выносит заключение о пройденной диспансеризации. При необходимости пенсионера могут направить на второй этап диспансеризации.

Ежегодная диспансеризация – это действенный метод контроля за состоянием здоровья. Она помогает выявить и как можно раньше начать лечение различных болезней. Также диспансеризация помогает выявить показатели, которые помогут указать на то, что у человека есть предрасположенность к возникновению болезни. Особенно важно это для пожилых людей.