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До апреля 2024 года ограничен проезд по улице Маяковского в Казани
В Казани ограничен проезд по автодороге на улице Маяковского. Решение принято на время проведения реставрации в доме Порфирия Сомова. Об этом говорится в сборнике документов и исполнительных актов исполкома столицы РТ.
Ограничение введено в районе здания № 26 и продлится по 31 марта 2024 года.
Дом Порфирия Сомова — объект культурного наследия. Ожидается, что после реставрации деревянному особняку 1862 года постройки будет возвращен исторический облик. С минимальными изменениями его приспособят под офисный центр.
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