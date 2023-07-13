До апреля 2024 года ограничен проезд по улице Маяковского в Казани

фото: мэрия Казани

В Казани ограничен проезд по автодороге на улице Маяковского. Решение принято на время проведения реставрации в доме Порфирия Сомова. Об этом говорится в сборнике документов и исполнительных актов исполкома столицы РТ.

Ограничение введено в районе здания № 26 и продлится по 31 марта 2024 года.

Дом Порфирия Сомова — объект культурного наследия. Ожидается, что после реставрации деревянному особняку 1862 года постройки будет возвращен исторический облик. С минимальными изменениями его приспособят под офисный центр.