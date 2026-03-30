Общество 30 марта 2026 14:14

До 92,9 тыс. рублей: работодатели РТ раскрыли зарплаты на востребованных специальностях

Наибольший уровень дохода соискателям из Татарстана работодатели предлагают в промышленности и строительстве. Об этом сообщает пресс-служба ЦЗН РТ.

«В промышленности наиболее востребованы токари и наладчики оборудования (91–92 тыс. рублей), операторы станков (85,9 тыс. рублей), фрезеровщики (81,9 тыс. рублей) и электромонтеры (81,4 тыс. рублей). На стройках республики ждут монтажников и электрогазосварщиков (до 92,9 тыс. рублей), инженеров (89,8 тыс. рублей) и изолировщиков (85 тыс. рублей)», – рассказали в пресс-службе.

В транспортной сфере требуются электрики (82,5 тыс. рублей) и водители (80 тыс. рублей). В бюджетной сфере отмечается высокая потребность во врачах (91 тыс. рублей) и педагогах (50,5 тыс. рублей), а также в младшем медицинском персонале (от 38,9 тыс. рублей).

