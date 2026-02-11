«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Альметьевске военнослужащий с позывным Ким, почти год работающий оператором беспилотников, пришел на встречу в волонтерский штаб. Сейчас он находится в отпуске, но уже скоро вновь вернется «за ленточку».

Службу Ким начал в штурмовой бригаде, затем продолжил в зенитных войсках. Около года назад перешел в подразделение беспилотных систем. Сегодня он – заместитель командира взвода. Признается: смена направления далась непросто.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

«Да, за экраном тяжело было, потому что я сам по себе активный человек. Фокусировка требуется большая, мелкая моторика. Ночами не спал, тренировался, сидел за компьютером, пальцы набивал. Беспилотные войска стали формироваться совсем недавно. Сначала были в ПВО, в штурмовиках, по разным подразделениям пришлось пройти, а потом в БПЛА основался – понравилось», – рассказал он.

Беспилотные войска – относительно новое направление, однако на передовой это одна из ключевых позиций. По словам бойца, значительная часть поражений сейчас приходится именно на дроны.

«Сейчас основное поражение до 90% идет «птичками». Передвигаются двойками-тройками, чтобы не быть замеченными, но с наличием дронов даже это становится проблематичным. Постоянно приходится бдить, быть начеку. В небе постоянно вражеские глазки. Если позицию обнаружили, ей жить не больше суток», – объясняет Ким.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Он управляет FPV самолетного типа – такой беспилотник способен заходить на расстояние до 50 километров в тыл противника. В зависимости от задач используются и другие виды дронов.

По мнению военнослужащего, быстрее всего осваивают профессию оператора молодые бойцы с опытом компьютерных игр.

«Молодым легче всего – тем, кто по 20–25 лет, геймеры. У них руки как будто сразу к этому расположены», – говорит он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Во время краткосрочного отпуска Ким зашел в волонтерский штаб, где расписался на флаге и поблагодарил земляков за поддержку. Он признается: письма и посылки из дома на передовой имеют особую ценность.

«Когда письма от детишек приходят, силу духа придает. Носочки – понимаешь, что бабушки вязали. Чувствуется тепло и забота», – делится боец.

За время службы Ким трижды представлен к наградам. Одна из последних – медаль Суворова за взятие города Ямполь.

Скоро он вновь отправится к сослуживцам – с посылками и подарками из дома. «Настрой позитивный. Надеемся, что год-два – и добьемся поставленных целей. Враг будет разбит», – говорит военнослужащий.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Чтобы вступить в подразделения БПЛА, можно обратиться в пункт отбора или военный комиссариат. Для контрактников предусмотрена единовременная выплата до 2 млн 900 тыс. рублей и ежемесячное денежное довольствие от 205 тыс. рублей.