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До 8 ноября принимаются заявки на участие в конкурсе «Наука. Территория героев»
Школьники и студенты Татарстана могут принять участие в четвертом научно-популярном конкурсе «Наука. Территория героев». Заявки принимаются до 8 ноября. Принять участие в состязании могут учащиеся 5-11 классов и студенты в возрасте до 22 лет.
Конкурс будет проходить в пять этапов, каждый из них включает в себя три типа заданий – это «Научное волонтерство», «Научный интерес», «Научные устремления», сообщает АНО «Национальные приоритеты».
Первый этап конкурса стартовал 21 сентября, он продлится до 11 октября. Второй этап будет проходить с 12 октября по 1 ноября, третий — со 2 по 8 ноября. С 11 по 19 ноября состоится полуфинал.
Финал конкурса состоится 10 декабря 2023 года на международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность пройти стажировку в крупнейших российских научных центрах.
Более подробная информация представлена на сайте конкурса герои.наука.рф. Здесь же можно пройти регистрацию на участие.
Конкурс «Наука. Территория героев» проходит в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий, объявленного в 2022 году Президентом РФ Владимиром Путиным.
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