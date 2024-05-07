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До 8 мая принимаются заявки на конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024»
До 8 мая представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане могут подать заявку на участие в конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024».
Победители будут определены среди предпринимателей, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Татарстана, в десяти номинациях:
- IT-проекты и решения
- Импортозамещение
- Народное признание (результат открытого голосования на сайте золотаясотня.рф)
- Начинающий предприниматель
- Предприятие-экспортер
- Производство
- Самозанятый
- Сельское хозяйство
- Строительство
- Сфера услуг
Сто победителей смогут разместить на своем сайте и/или продукции логотип «Золотой сотни», отличительный знак качества, подтвержденного экспертной комиссией. Этим знаком организация подтверждает, что входит в топ-100 предпринимателей Татарстана, напоминают в Минэкономики РТ.
Десять лауреатов номинаций также получат дополнительную награду в виде продвижения заявленных товаров или услуг на телевидении стоимостью более 100 тысяч рублей.
Регистрация и подробная информация о конкурсе представлена на сайте золотаясотня.рф.
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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