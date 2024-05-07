До 8 мая принимаются заявки на конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024»

До 8 мая представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане могут подать заявку на участие в конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024».

Победители будут определены среди предпринимателей, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Татарстана, в десяти номинациях:

IT-проекты и решения

Импортозамещение

Народное признание (результат открытого голосования на сайте золотаясотня.рф)

Начинающий предприниматель

Предприятие-экспортер

Производство

Самозанятый

Сельское хозяйство

Строительство

Сфера услуг

Сто победителей смогут разместить на своем сайте и/или продукции логотип «Золотой сотни», отличительный знак качества, подтвержденного экспертной комиссией. Этим знаком организация подтверждает, что входит в топ-100 предпринимателей Татарстана, напоминают в Минэкономики РТ.

Десять лауреатов номинаций также получат дополнительную награду в виде продвижения заявленных товаров или услуг на телевидении стоимостью более 100 тысяч рублей.

Регистрация и подробная информация о конкурсе представлена на сайте золотаясотня.рф.

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.