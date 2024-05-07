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Экономика 7 мая 2024 18:13

До 8 мая принимаются заявки на конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024»

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До 8 мая представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане могут подать заявку на участие в конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024».

Победители будут определены среди предпринимателей, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Татарстана, в десяти номинациях:

  • IT-проекты и решения
  • Импортозамещение
  • Народное признание (результат открытого голосования на сайте золотаясотня.рф)
  • Начинающий предприниматель
  • Предприятие-экспортер
  • Производство
  • Самозанятый
  • Сельское хозяйство
  • Строительство
  • Сфера услуг

Сто победителей смогут разместить на своем сайте и/или продукции логотип «Золотой сотни», отличительный знак качества, подтвержденного экспертной комиссией. Этим знаком организация подтверждает, что входит в топ-100 предпринимателей Татарстана, напоминают в Минэкономики РТ.

Десять лауреатов номинаций также получат дополнительную награду в виде продвижения заявленных товаров или услуг на телевидении стоимостью более 100 тысяч рублей.

Регистрация и подробная информация о конкурсе представлена на сайте золотаясотня.рф.

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

#конкурс #предприниматели #самозанятые #нацпроекты #национальные проекты
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