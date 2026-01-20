До 500 тыс. рублей «подъемных»: Татарстан привлекает молодежь в лесное хозяйство

За шесть лет по программе «Развитие лесного хозяйства РТ» финансовую поддержку получили 39 молодых специалистов отрасли из Татарстана. С прошлого года при трудоустройстве в подведомственные учреждения Минлесхоза РТ размер подъемных выплат для выпускников вузов и ссузов увеличен. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

«Реализация мер поддержки молодых специалистов стала действенным инструментом решения кадрового вопроса в лесной отрасли Татарстана. Предусмотрены единовременные выплаты в размере 300 и 500 тыс. рублей для выпускников средних и высших учебных заведений. Результаты показывают, что такая финансовая поддержка существенно повышает привлекательность профессии и мотивирует выпускников выбирать работу в лесном хозяйстве республики», – рассказала завсектором по вопросам госслужбы и кадров Минлесхоза РТ Эльвира Зиятдинова.

По ее данным, помимо финансовой поддержки в Татарстане активно внедряется целый комплекс мер, направленных на привлечение выпускников вузов и ссузов в лесное хозяйство. Это ознакомительные экскурсии и лекции, производственные и преддипломные практики, целевые договоры между лесничествами, лесхозами и выпускниками общеобразовательных учреждений на обучение в Лубянском лесотехническом колледже и Казанском государственном аграрном университете с последующим трудоустройством.

«Такой комплексный подход позволяет эффективно и системно решать вопрос обеспечения отрасли молодыми кадрами», – заключила Эльвира Зиятдинова.