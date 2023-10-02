До 5 октября открыта регистрация на участие в кейс-чемпионате по экономике

До 5 октября открыта онлайн-регистрация на участие в кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству. На кейс приглашаются ученики 9-11 классов и студенты организаций среднего профобразования Татарстана.

Первое испытание кейса будет представлять из себя квалификационное тестирование. По его итогам отберут команды-участницы региональных кейс-чемпионатов. В команде может быть 2-4 участника. Победители региональных этапов поедут на финал и суперфинал. Они состоятся в Москве в декабре 2023 года, сообщает Минэкономразвития РФ.

Для ребят будут организованы обучающие тренинги по генерации бизнес-идей, составлению бизнес-планов, коммерциализации проектов. Кроме того, организаторы запланировали проведение деловых игр симуляции, мастер-классов по методикам и инструментарию для решения кейсов, развитию навыков техники эффективной презентации, публичных выступлений.

Регистрация на участие в кейс-чемпионате доступна до 5 октября по ссылке.

Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству проводит национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» при поддержке Минэкономразвития России. Более подробная информация об условиях участия команд Татарстана размещена на региональном сайте.