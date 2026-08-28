До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

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Отдельные категории татарстанцев могут быть получателями ежемесячного дополнительного материального обеспечения за определенные заслуги. Кто вправе претендовать на такую меру поддержки – в материале «Татар-информа».

Размер выплаты в данном случае зависит от заслуг человека. В частности, на поддержку в размере 415% от объема социальной пенсии могут претендовать:

- Герои СССР и России;

- Герои Социалистического Труда и Труда РФ;

- награжденные орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Георгия I степени, Славы трех степеней, «За заслуги перед Отечеством» I степени или знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом четырех степеней.

Учитывая то, что социальная пенсия в 2026 году составляет 9424,12 рубля, размер выплаты равен 39 110 рублей.

Выплату в размере 375% социальной пенсии (35 340 рублей) могут получать Граждане, награжденные орденом Святого Георгия II степени.

330%-ная выплата (31 099 рублей) полагается награжденным орденами Ленина, Святого Георгия III степени, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Мужества и «За личное мужество», а также лауреатам государственных премий СССР и РФ.

Выплата в размере 250% социальной пенсии (23 560 рублей) выплачивается награжденным орденами Трудовой Славы трех степеней, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, Святого Георгия IV степени, а также чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и их тренерам.