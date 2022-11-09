«Это трасса-трудяга»: в Татарстане открыли участок автодороги М7 «Волга» до Чувашии

Движение автомашин по обновленному участку трассы М7 открыли сегодня в Татарстане. Ширину автодороги расширили с 2 до 4 полос от границы Чувашии до деревни Исаково, которая расположена недалеко от моста через Свиягу. Чем важен обновленный участок дороги для развития региона – в репортаже «Татар-информа».

В открытии автомобильного движения принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что теперь этот участок дороги отвечает самым современным требованиям. «Отрезок трассы был очень загружен. Но теперь почти 18 километров реконструировано. Мы рады, что в республике достаточно дорожно-строительных ресурсов, чтобы решать такие задачи», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что такого объема дорожных работ, который выполняется в последние годы в Татарстане, раньше не было. Руководитель республики упомянул, что кроме реконструкции М7 в Татарстане строятся трассы М12 и Шали – Бавлы. «Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину, Председателю Правительства Михаилу Мишустину и, конечно, нашему земляку – вице-премьеру Марату Хуснуллину, который активно строит дороги по всей стране, в том числе в Татарстане», – заявил он.

Из Москвы по телемосту участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя Росавтодора Андрей Самарьянов. По его словам, решение о реконструкции было принято в 2019 году, когда «интенсивность движения превышала все допустимые значения, росло количество ДТП». «И сегодня это решение наполнено еще более глубоким смыслом, поскольку М7 в границах Татарстана войдет в развивающийся коридор “Запад – Восток” – от Санкт-Петербурга до Владивостока», – отметил он.

Самарьянов сообщил, что планируется дальнейшее расширение автодороги и через два года вся трасса М7 в границах Татарстана станет четырехполосной. В настоящее время более 300 километров дороги имеют четыре полосы движения. Замруководителя Росавтодора также поблагодарил Рустама Минниханова за то, что он принимает личное участие в реализации каждого дорожного проекта на территории республики.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов добавил, что введенный в эксплуатацию участок очень значимый для республики. Он соединяет Чувашию, Татарстан, Башкортостан и Удмуртию. «Впервые наше управление вводит в Татарстане после реконструкции участок такой протяженности. Здесь очень высокая интенсивность движения. Нагрузка на дорогу была колоссальная, и она уже не справлялась. Теперь передвижение будет безопасным и комфортным», – заметил он.

Мингазов уточнил, что после реконструкции пропускная способность увеличилась в два раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки. «Реконструкцию провели за три года в плановом режиме», – подчеркнул он.

По мнению главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, обновленный участок трассы М7 важен не только для развития муниципалитета, но и всего Татарстана. «Это трасса-трудяга. Ввод участка уже оживил эту территорию и увеличит доступность логистических центров, в частности Свияжского мультимодального центра», – констатировал он.

Глава района убежден, что благодаря обновлению дороги появятся возможности для развития деятельности предпринимателей. У муниципалитета уже есть планы по созданию придорожной инфраструктуры, объектов сервиса и гостеприимства.

Чтобы обеспечить необходимую прочность проезжей части, дорожники уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. До реконструкции она была недостаточной для нарастающих нагрузок.

Для предотвращения размывов под дорогой проложили 30 труб, а на самой проезжей части обустроили кюветы, прикромочные лотки и водосбросы. Чтобы распределить транспортные потоки, на объекте возвели шесть новых путепроводов (в том числе на пересечении с железной дорогой) – на 736 км, 750 + 241 км и 750 + 352 км. Кроме того, рабочие построили 14 съездов и четыре отнесенных левых поворота.

Более того, для безопасности движения устроено около 30 км линий электроосвещения, 37,5 км дорожных ограждений, установлено почти 400 дорожных знаков. Для жителей близлежащих населенных пунктов установили 13 остановочных комплексов с автопавильонами, организовали пешеходные дорожки. А возле поселка железнодорожного разъезда Ходяшево поставили шумозащитные экраны.

На реконструкцию участка автомобильной дороги М7 от 735-го по 753-й километр в Зеленодольском районе было направлено 5,2 млрд рублей.