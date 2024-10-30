До 4 ноября в Казани идут усиленные проверки соблюдения ПДД пешеходами и водителями

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В Казани до 4 ноября сотрудники ГАИ проводят усиленные проверки того, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Во время рейдов особое внимание уделяется водителям, не пропускающим пешеходов, и пешеходам, переходящим дорогу либо на красный сигнал светофора, либо там, где это делать запрещено.



«За этот год произошло 334 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 11 человек, а 338 - получили травмы различной степени тяжести. Из них погиб один ребенок и пострадали 80 детей», – сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции Казани Артур Газизов.



За нарушение ПДД для пешеходов предусмотрено предупреждения или штраф в 500 рублей, для водителей – штраф от 1500 до 2500 рублей.



Госавтоинспекция Казани напоминает - пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, переходить дорогу по пешеходному переходу, и на зеленый сигнал светофора.