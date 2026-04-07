В Татарстане будут поощрять учителей в рамках программы «Физико-математический прорыв»

Денежные выплаты учителям физики, математики и информатики планируют ввести в республике. Проект постановления подготовлен в рамках программы «Физико-математический прорыв», которая направлена на повышение качества преподавания этих дисциплин, развитие способностей школьников и поддержку педагогов. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.





Документ предусматривает утверждение порядка предоставления таких выплат. Контроль за реализацией постановления предлагается возложить на Министерство образования и науки Татарстана.

Согласно проекту, денежное поощрение будет представлять собой разовую выплату педагогам, которые покажут высокие результаты по итогам конкурсного отбора. Участвовать в нем смогут учителя, работающие в государственных и муниципальных школах Татарстана и преподающие физику, математику или информатику.

Выделяются три категории участников: педагоги с первой или высшей квалификационной категорией и стажем более пяти лет, молодые учителя со стажем до пяти лет, а также преподаватели, ведущие дополнительные курсы по этим предметам для учеников 5-7 классов.

Предусмотрены три номинации. В категории «Учитель физико-математического профиля» выплаты смогут получить до 130 человек – по 344 828 рублей. В номинации «Молодой учитель физико-математического профиля» – до 100 человек по 275 862 рубля. Еще до 200 педагогов смогут получить по 103 448 рублей как руководители профильных кружков.

Для получения выплаты необходимо победить в конкурсном отборе и подтвердить соответствие образования и квалификации преподаваемому предмету. При этом для каждой номинации предусмотрены дополнительные требования.

Так, для основной категории учителей обязательным условием станет отсутствие учеников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ и ОГЭ по профильным предметам. Также учитываются достижения учеников – победы и призовые места на олимпиадах и конкурсах, а также доля выпускников с высокими баллами. Дополнительно педагог должен проводить мероприятия, направленные на развитие и популяризацию физико-математического образования.

Для молодых учителей и руководителей кружков требования аналогичны, но адаптированы под их уровень – в частности, учитываются успехи учеников на муниципальных этапах олимпиад и проведение профильных мероприятий на уровне школы.

Проект устанавливает и ряд обязательных требований к кандидатам. В частности, они не должны быть включены в перечни лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, не могут иметь статус иностранного агента, получать аналогичные выплаты из бюджета по другим основаниям, а также должны не иметь задолженностей по налогам и сборам.

Заявки на участие в отборе будут приниматься в установленные сроки. Министерство заранее опубликует условия конкурса, требования к кандидатам, формы документов и сроки проведения отбора. Подать документы можно будет как на бумаге, так и в электронной форме при наличии технической возможности.

По итогам отбора сформируют рейтинг участников. Победителями признают тех, кто наберет наибольшее количество баллов в своей номинации. В случае равенства баллов решение примут голосованием членов комиссии.

Окончательное решение о предоставлении выплаты примет Министерство образования и науки Татарстана на основании протокола конкурсной комиссии. В случае отказа кандидатам направят уведомление с указанием причин.

Получатели выплат должны будут подать заявление с банковскими реквизитами в течение 15 рабочих дней. Перечисление средств планируется осуществлять не позднее чем через 45 рабочих дней после принятия решения.