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До 31 мая татарстанцы смогут выбрать парк для будущего благоустройства
Каждый житель Татарстана до 31 мая сможет проголосовать за любой парк или двор, которые будут благоустроены в приоритетном порядке. Списки территорий создаются во всех 45 районах республики, напоминает Институт развития городов РТ.
Отмечается, что отдать свой голос можно только за одну территорию в конкретном районе или городе. Всего в конкурсе участвует 267 объектов по всему региону: парки, набережные, бульвары, улицы, скверы. Голосование проходит на сайте, на котором также можно выбрать одну из 2145 дворовых территорий республики для создания комфортной среды.
При выборе дворов-лидеров будет учитываться количество жильцов в многоквартирных домах. Топ-200 победителей определят по процентному соотношению проголосовавших к проживающим. Остальные дворы включат в перечень по результатам инвентаризации по принципу комплексности и объединения с другими программами благоустройства: программой развития общественных пространств РТ и программами капремонта домов и подъездов.
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