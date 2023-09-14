До 30 сентября в России будет проходить акция «Поделись своим Знанием»

Всероссийская акция «Поделись своим Знанием», которая стартовала 1 сентября в рамках одноименного просветительского марафона российского общества «Знание», продлится до 30 сентября. Проект проходит в четвертый раз, программой будут охвачены все регионы страны, а площадками акции станут школы, вузы и другие образовательные учреждения.

Здесь будут проходить просветительские уроки, мастер-классы, семинары, встречи с учеными, общественными деятелями, предпринимателями, экспертами из различных областей знаний. Темами обсуждения станут наука, экология, медиа, технология, искусство, волонтерство и спорт.

В рамках акции 8-9 сентября во всех регионах страны прошли уроки памяти, посвященные 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Спикеры акции напомнили молодежи о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны и поговорили с ребятами о важности сохранения истории, сообщили в пресс-службе общества «Знание».