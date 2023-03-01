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Молодежь РТ до 30 марта сможет подать заявки на конкурс «Моя страна — моя Россия»
Молодые татарстанцы в возрасте от 14 до 35 лет до 30 марта смогут подать заявку на двадцатый этап Всероссийского конкурса молодежных авторских и образовательных проектов «Моя страна — моя Россия». Авторы лучших инициатив получат денежные гранты, стажировки и помощь в трудоустройстве в партнерских организациях. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Отмечается, что победители конкурса также смогут принять участие в мероприятиях федерального масштаба на самых авторитетных площадках страны и получить сертификат на туристическую поездку по программе «Больше, чем путешествие».
Для детей до 14 лет с этого года учреждена специальная номинации «Сказки детей о науке», а для россиян старше 35 лет — номинация «Моя педагогическая инициатива». Всего в конкурсе предусмотрено 15 номинаций, которые охватывают практически весь спектр вопросов социально-экономического развития страны. Подать заявку на участие и узнать подробности можно на сайте.
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