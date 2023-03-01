Молодежь РТ до 30 марта сможет подать заявки на конкурс «Моя страна — моя Россия»

Молодые татарстанцы в возрасте от 14 до 35 лет до 30 марта смогут подать заявку на двадцатый этап Всероссийского конкурса молодежных авторских и образовательных проектов «Моя страна — моя Россия». Авторы лучших инициатив получат денежные гранты, стажировки и помощь в трудоустройстве в партнерских организациях. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что победители конкурса также смогут принять участие в мероприятиях федерального масштаба на самых авторитетных площадках страны и получить сертификат на туристическую поездку по программе «Больше, чем путешествие».

Для детей до 14 лет с этого года учреждена специальная номинации «Сказки детей о науке», а для россиян старше 35 лет — номинация «Моя педагогическая инициатива». Всего в конкурсе предусмотрено 15 номинаций, которые охватывают практически весь спектр вопросов социально-экономического развития страны. Подать заявку на участие и узнать подробности можно на сайте.

Отбор лучших молодежных инициатив проводится с 2003 года, с 2019 года — в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом России Владимиром Путиным). С того же года конкурс входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Мероприятие нацелено на формирование гражданской идентичности, ответственности и активной позиции при решении локальных проблем социально-экономического развития городов и сел.