До 29 мая принимаются заявки на получение премии в области молодежного туризма

До 29 мая открыт прием заявок на участие в конкурсе Первой всероссийской премии в области развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие». Проекты принимаются в 15 номинациях.

Среди направлений, способствующих развитию молодежного туризма, – семейный проект, культурно-познавательный, промышленный, спортивный, историко-патриотический, научно-инновационный туризм и другие. Как сообщает Минмолодежи РТ, конкурс подразумевает три специальные номинации: «Больше, чем ООПТ», «Больше, чем поход» и «Больше, чем молодежное событие».

В период проведения конкурса будет дан старт спецпроекту «Больше, чем регион». В нем оценят активность, которую проявляли субъекты России в развитии молодежного туризма. На официальных страницах программы «Больше, чем путешествие» в социальных сетях пройдет народное голосование за проекты во всех номинациях.

Имена лауреатов премии станут известны 5 июля на торжественной церемонии в Доме молодежи на ВДНХ. Лауреаты получат гранты на обучение, стажировки и образовательные программы, а также возможность презентовать свои проекты на всероссийских мероприятиях, отправиться на экскурсию по предприятию или в путешествие по России.

Более подробная информация представлена на сайте.

Программу «Больше, чем путешествие» реализует Росмолодежь в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.