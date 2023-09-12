До 25 сентября принимаются заявки на участие в фестивале «Наше время – Безнең заман»

Фото: © пресс-служба фестиваля «Наше время – Безнең заман»

В Татарстане идет заявочная кампания для участия в 11-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Заявки на участие принимаются на официальном сайте фестиваля bzzm.ru до 25 сентября.

К участию приглашаются представители учреждений, предприятий, организаций Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет, уточнил руководитель проекта Айдар Гайнутдинов. Работники могут выступить как сольно, так и в командном зачете в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». Организационный взнос для участия не взимается.

За 10 лет проведения «Наше время – Безнең заман» его участниками стали более 10 тысяч человек. В минувшем сезоне в нем приняли участие 185 предприятий, организаций и учреждений, а свои таланты продемонстрировали более 1600 участников.

«На выступлениях видна искра в глазах нашей работающей молодежи. На сцене ребята выкладываются по полной, — отмечал ранее председатель оргкомитета фестиваля, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. — Я, как министр промышленности Татарстана, очень заинтересован в том, чтобы молодежь тянулась в производство. Для того, чтобы работа на предприятиях не превращалась в рутину, нужны такие проекты, как фестиваль «Наше время – Безнең заман».

В этом году зональные этапы фестиваля пройдут в Набережных Челнах (6-7 октября), Альметьевске (13-14 октября) и Казани (20-21 октября). Завершением конкурсных дней на каждом зональном этапе станут гала-концерты, в ходе которых будут награждены призеры в различных номинациях и подведены итоги общекомандного зачета.

Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля, проведение которого запланировано в Казани на 17-18 ноября. Гала-концерт состоится в казанской «Пирамиде» 20 ноября.

Фестиваль учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, напоминает пресс-служба фестиваля.