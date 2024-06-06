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До 24 июня студенты Татарстана могут подать заявку на участие в «Лига Форум»
В Татарстане открыт прием заявок на участие в студенческом образовательном форуме «Лига Форум», который пройдет в Альметьевске в Высшей школе нефти с 3 по 19 августа и станет одним из самых масштабных форумов в республике для студентов колледжей и университетов. Прием заявок открыт до 24 июня.
Тема предстоящего форума — «Мечта желает действия». Форум включит в себя три смены:
- «Лига профессионалов» (с 3-7 августа), которая соберет студенческую молодежь средне-профессиональных образовательных организаций для создания возможностей развития и укрепления потенциала участников по восьми направлениям. Каждый сможет проявить себя на площадке коммуникации и обмена опытом, получить навыки личной эффективности, командной работы и вдохновиться новыми перспективами на яркое студенческое будущее;
- «Лига университетов» (с 9 по 13 августа) соберет студенческую молодежь высших образовательных организаций для усиления возможностей студентов и поиска новых форм развития студенчества по десяти направлениям. Смена ждет студентов, которые готовы быть в команде студенческой лиги будущего;
- «Лига руководителей» (с 15 по 19 августа) соберет главных драйверов позитивных изменений студенческой среды и молодежной политики для формирования основных тенденций работы со студенческой молодежью.
Упор каждой смены образовательных треков, сообщает Миномолодежи РТ, будет нацелен на создание устойчивых точек эффективного сотрудничества, укрепление управленческих навыков участников и формирование нового компаса ценности студенческой молодежи.
В форуме могут принять участие граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 16 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор на смены форума. Каждая смена объединит по 300 студентов. Заявку для участия можно подать до 24 июня на сайте https://ligastudentov.com.
«”Лига Форум” – это флагманский проект студенчества Татарстана, являющийся одним из наиболее эффективных решений, направленных на коммуникацию обучающихся со всей республики и России, а также на выявление их талантов и поддержку инициатив. Форум проводится с 2014 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – рассказал президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.
Организатором форума выступает Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.
С более подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях форума: https://vk.com/liga_forum.
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