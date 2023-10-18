До 22 октября идет регистрация участников на программу «Сириус.Лето: начни свой проект»

Школьники и студенты СПО Татарстана могут подать заявку на участие в федеральной программе «Сириус.Лето: начни свой проект». Приемная кампания продолжается до 22 октября.

К участию приглашают старшеклассников (учащихся 8-11 классов) и студентов среднего профессионального образования (обучающихся на 1-2 курсе). Программа подразумевает обучение талантливых детей и молодежи решать задачи науки, современных технологий и бизнеса.

Участникам предлагается на выбор один из 139 кейсов. Задачи предоставлены крупными финансовыми организациями, научными лабораториями, государственными корпорациями.

Школьники и студенты будут объединены в команды для решения представленных задач. На протяжении всей программы ребят будут курировать наставники, сообщает АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». В течение пяти месяцев школьники и студенты разработают и защитят проекты. Участие в программе даст ребятам возможность профессионального самоопределения, получения опыта работы над проектом и повышения уровня своих компетенций. В дальнейшем школьники и студенты смогут представлять проект в перечневых конкурсах и мероприятиях и получать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и бонусы.

«Сириус.Лето: начни свой проект» – программа, которая в течение учебного года выявляет талантливую молодежь, мотивированную на достижение успехов в научной и проектной сферах. Цель программы – помочь школьникам и студентам СПО решить задачу, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса, и создать свой проект. Проект проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.