До 22 февраля принимаются заявки на конкурс афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

Срок подачи заявок на участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» истекает 22 февраля 2026 года. Конкурс стартовал 22 января и направлен на создание ярких визуальных образов, популяризирующих фестиваль, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

Как напоминают организаторы, в V сезоне фестиваля победителем в молодежной номинации стала представительница Татарстана — студентка Казанского художественного училища имени Фешина Яна Попеско.

Вдохновением для создания афиш могут послужить видеоверсии постановок финалистов, размещённые на официальном сайте проекта театральноеприволжье.рф в разделе «Финалисты». Имена лауреатов основного фестиваля и конкурса афиш объявят 27 марта, в Международный день театра, в Ижевске.

Конкурс проводится в традиционных номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 6 до 30 лет, проживающие в регионах Приволжского федерального округа. Принимаются живописные работы высокого уровня или проекты, выполненные в компьютерной графике (не более трех работ от одного автора). Афиши должны содержать информацию о спектаклях финалистов, финальных мероприятиях фестиваля либо отражать его главную идею. Заявки подаются онлайн через форму на сайте театральноеприволжье.рф в разделе «Конкурс афиш».

Победители получат дипломы и памятные подарки. Также возможно вручение специальных призов по решению жюри. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.