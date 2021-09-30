До 2030 года в Дагестане планируется создание четырех туристических кластеров

В Дагестане в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года планируется создание четырех туристических кластеров. Об этом со ссылкой на доклад главы Минэкономразвития республики Руслана Алиева сообщает ТАСС.

В докладе отмечается, что туризм выделен как одно из приоритетных направлений развития муниципальных образований республики.

Одним из туристических кластеров Дагестана должен стать Дербент — он позиционируется как историко-культурный и духовный центр. Также планируется создание прибрежного туристического кластера, горного туристического кластера, в который включены Сулакский каньон, водохранилища, древние села Гуниб и Гамсутль, Салтинские пещерные водопады. Четвертым станет кластер, ориентированный на активный рыболовный туризм. В него войдут Ачикольские озера, Аграханский залив и прудовые хозяйства.

За восемь месяцев текущего года Дагестан посетили свыше 820 тыс. человек.

Ранее на встрече с Президентом России Владимиром Путиным врио главы Дагестана Сергей Меликов доложил об инфраструктурных проблемах республики. Меликов сообщил, что инфраструктурные ограничения сдерживают развитие республики, в том числе в направлении туризма.