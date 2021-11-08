До 2025 года в России планируют произвести более 1100 вертолетов

С 2021-го по 2025 год планируется производство и реализация на внутреннем и внешнем рынке более 1100 российских вертолетов, заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы компании, к 2023 году доля гражданской продукции должна превысить 50%.

«Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли — в четыре. Это показатели к 2030 году», — отметил он.

Богинский рассказал, что достигать поставленных задач холдинг планирует, опираясь на «широкий наш модельный ряд».

«Сегодня серийно выпускаемые боевые и военно-транспортные вертолеты позволяют нам полностью удовлетворить потребности нашего главного заказчика в лице Министерства обороны и других силовых ведомств, а также занимать лидирующие позиции по поставке военной техники на международные рынки при активном содействии «Рособоронэкспорта», — сказал гендиректор «Вертолетов России».