До 2024 года в Лаишевском районе планируется закрыть очередность по соципотеке

В этом году по линии Госжилфонда при Президенте РТ было введено два 56-квартирных жилых дома в микрорайоне «Северный» и селе Габишево, в связи с чем отчасти были сняты напряжение и очередность по соципотечному жилью. О ситуации с жильем в районе рассказал глава муниципалитета Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

Данные дома заселены по социальной ипотеке и детьми-сиротами. Сертификаты на получения жилья получили 72 ребенка-сироты. С вводом данных домов завершено строительство микрорайона «Северный».

В настоящее время в очереди по району на получение квартир по социальной ипотеке стоят 64 семьи.

В этом году начато проектирование 96-квартирного жилого дома в городе Лаишево в микрорайоне Сайдашева-Юбилейная. Строительство начнется в первом квартале 2023 года, завершение планируется в том же году либо в начале 2024 года.

«Таким образом мы полностью обеспечим потребность людей в жилье. Хотя с каждым годом появляются новые семьи, новые желающие участвовать в программе. Для этого у нас подготовлены земля и инфраструктура», — отметил глава района.