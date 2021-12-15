До 2023 года в крупных городах России будут ликвидированы почти 200 свалок

До 2023 года в России планируется ликвидировать почти 200 несанкционированных свалок в крупных городах России. Об этом, докладывая о реализации федерального проекта «Чистая страна», рассказал Президенту РФ Владимиру Путину глава Минприроды Александр Козлов.

«111 свалок в городах, где проживает 10 млн человек, будут ликвидированы до 2023 года, а также 80 свалок в городах, где проживает 12 млн человек. 32 объекта было ликвидировано, 45 находятся в работе», — отметил министр.

По его словам, при реализации программы выявлен ряд проблем, таких как несвоевременная подготовка проектно-сметной документации, повышение стоимости ликвидации свалок. Также Росприроднадзору и Роспотребнадзору было поручено оценить воздействие таких объектов на здоровье людей.

Президент России поддержал предложение министра о введении личной ответственности глав регионов за ликвидацию несанкционированных свалок.

«Вы правильно сказали — нужно, чтоб руководители регионов брали на личный контроль работу по этому направлению. И чтобы они — руководители регионов, губернаторы помогали мэрам соответствующих городов, в том числе ПСД готовить, всю документацию, с этим связанную <...> А вы, в свою очередь должны помогать губернаторам», — заметил Владимир Путин.

Федеральный проект «Чистая страна» реализуется в России в рамках национального проекта «Экология».