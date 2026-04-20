Общество 20 апреля 2026 14:21

До 20 возгораний в день: в Татарстане горят трава и камыш

До 20 возгораний в день: в Татарстане горят трава и камыш
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В связи с началом подготовки к новому дачному сезону и работах на территории садовых участков в Татарстане увеличилось число ландшафтных пожаров. Об этом сообщил сегодня замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы теперь имеем практически ежедневно выезды подразделений пожарной охраны на ландшафтные пожары – горение травы и сухой растительности, камыша, практически по 20 пожаров в день», – сообщил он.

Садыков отметил, что каждый ландшафтный пожар опасен, поскольку существует угроза перехода огня на населенные пункты и лесные массивы.

Так, рост числа ландшафтных пожаров зафиксирован в Нижнекамске, Набережных Челнах, Казани, Альметьевском, Тукаевском и Лаишевском районах.

#пожары в татарстане #пожароопасный сезон #ГУ МЧС РТ
