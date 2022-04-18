До 20 тыс. человек могут поучаствовать в весенне-летнем спортивном сезоне в Казани

Участниками стартовавшего в Казани весенне-летнего спортивного сезона могут стать до 20 тыс. человек – горожане и гости столицы республики. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта столицы РТ Альберт Салихов.

Он напомнил, что сезон стартовал 3 апреля с акции «Здоровый муниципалитет: 10 тысяч шагов к жизни». Тогда более полутысячи человек прошли по набережной озера Кабан.

«22 апреля у главного здания КФУ состоится юбилейная 80-я легкоатлетическая эстафета. В забегах примут участие команды учащихся общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений, ветераны легкой атлетики, команды рабочей молодежи и медицинских работников, а также структурных подразделений исполкома Казани и администраций районов», – отметил Салихов.

Кроме того, в конце апреля запланировано проведение финального этапа турнира по бадминтону на Кубок мэра Казани. В середине мая стартует городской этап всероссийского турнира «Кожаный мяч». Он объединит более 3 тысяч юных спортсменов в трех возрастных категориях.

Также 14 и 15 мая в столице республики в восьмой раз пройдет международный «Казанский марафон», а 16 июля состоится забег «Ночная Казань» на дистанции 5 и 10 км.

В начале лета состоится один из крупнейших стартов – чемпионат России по триатлону, в рамках которого пройдут соревнования Ironstar Timerman Cup на «полужелезной» дистанции. Участникам соревнований предстоит преодолеть три этапа: беговой, плавательный и на велосипеде. Заплыв пройдет в акватории Казанки, рассказал докладчик.

В августе татарстанская столица также не останется без спортивной повестки: 13-го числа в городе пройдет всероссийский праздник «День физкультурника».

