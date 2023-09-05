До 20 октября идет прием заявок на участие в кинофестивале документальных фильмов

Режиссеры из Татарстана могут принять участие в масштабном кинофестивале документальных фильмов Знание.Кино, организованном российским обществом «Знание». Прием заявок продлится до 20 октября.

По словам гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, фестиваль имеет две цели. «Первая — дать трамплин для людей в киноиндустрии. Вторая — донести кинокартины, а фактически знания до максимально широкой аудитории. Сегодня создается очень много прекрасных, важных, сильных картин, и мы хотим помочь этим работам найти свою публику», — рассказал Древаль.

Отбор будет проходить в пяти основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые». Победители в этих номинациях получат гранты в размере 500 тыс. рублей. Победитель спецноминации «Выбор Первых» получит грант в сумме 200 тыс. рублей. Средства грантов можно будет направить на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино.

Все поступившие на конкурс работы будут оценены жюри. Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля.

Более подробная информация о кинофестивале представлена по ссылке. Здесь же можно подать заявку на участие в конкурсной программе. Участие в фестивале может принять любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» участие возможно с 14 лет.

