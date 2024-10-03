До 2 тысяч гостей саммита БРИКС в Казани разместят в домах микрорайона «Гаилә»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

К саммиту БРИКС в Казани готовят два многоквартирных дома в микрорайоне «Гаилә». В них могут разместить до 2 тысяч человек, рассказали в мэрии столицы РТ.

В одной из многоэтажек насчитывается 160 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, в другой — 554. Для удобства гостей их оснащают мебелью, посудой, чайниками и микроволновками. Ожидается, что в помещениях будут проводить регулярную уборку, замену полотенец и постельного белья. Ознакомиться с правилами проживания и другой полезной информацией, в том числе картой, постояльцы смогут с помощью специального QR-кода.

Планируется, что в дни саммита здесь будут проживать представители организаторов, персонал, журналисты и волонтеры. Как отметил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, к саммиту в городе готовятся различные средства размещения.

«Нам важно, чтобы для приезжих были созданы все условия для комфортной работы и спокойного отдыха. Заезд первой группы уже состоялся», — уточнил глава города.

Работы в одном из домов завершены, во втором их выполнят до 10 октября.

Первыми заселившимися в квартиры стали представители «Росконгресса». По просьбе гостей будет организована подача завтраков — их предоставит Департамент продовольствия и социального питания. Основное количество гостей заселится в дома ближе к началу саммита, который пройдет 22-24 октября.