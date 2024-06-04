До 15 сентября можно принять участие в экомарафоне «Трек года»

Жители Татарстана могут присоединиться к экомарофону «Трек года», который стартует завтра, 5 июня, по всей стране. Акция объединит владельцев автомобилей на метановом топливе и любителей активного образа жизни.

На участие могут заявиться водители автомобилей на метане, легкоатлеты и велосипедисты. До 15 сентября каждому из участников предлагают отправиться по любому маршруту за рулем газомоторного автомобиля, бегом или на велосипеде. Принять участие можно бесплатно в онлайн-формате. Регистрация проходит на сайте организаторов. После регистрации нужно установить приложение-трекер и записывать свой трек.

Победа будет присуждена в шести основных номинациях среди легкоатлетов, водителей и коллективов предприятий. Предусмотрен спецприз для велосипедистов. Для семейного участия в Год семьи появились специальные номинации. Победители получат ценные подарки. Гран-при станет сертификат на путешествие. Лучшие треки определит жюри.

Торжественный старт будет дан в Санкт-Петербурге 5 июня.

Перевод транспорта на газомоторное топливо, в частности на метан, помогает достичь цели национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2023 году «Трек года» объединил более 350 автолюбителей и легкоатлетов из 66 регионов России, в том числе в Татарстане.