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До 15 сентября можно принять участие в экомарафоне «Трек года»
Жители Татарстана могут присоединиться к экомарофону «Трек года», который стартует завтра, 5 июня, по всей стране. Акция объединит владельцев автомобилей на метановом топливе и любителей активного образа жизни.
На участие могут заявиться водители автомобилей на метане, легкоатлеты и велосипедисты. До 15 сентября каждому из участников предлагают отправиться по любому маршруту за рулем газомоторного автомобиля, бегом или на велосипеде. Принять участие можно бесплатно в онлайн-формате. Регистрация проходит на сайте организаторов. После регистрации нужно установить приложение-трекер и записывать свой трек.
Победа будет присуждена в шести основных номинациях среди легкоатлетов, водителей и коллективов предприятий. Предусмотрен спецприз для велосипедистов. Для семейного участия в Год семьи появились специальные номинации. Победители получат ценные подарки. Гран-при станет сертификат на путешествие. Лучшие треки определит жюри.
Торжественный старт будет дан в Санкт-Петербурге 5 июня.
Перевод транспорта на газомоторное топливо, в частности на метан, помогает достичь цели национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2023 году «Трек года» объединил более 350 автолюбителей и легкоатлетов из 66 регионов России, в том числе в Татарстане.
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