До 15 октября принимаются заявки на участие в премии «Герои большой страны»

Татарстанские создатели кинопроектов, которые работают над темой «современного героя», могут принять участие в премии «Герои большой страны». Заявки на участие принимаются до 15 октября.

Принять участие в премии могут как опытные кинематографисты, так и начинающие авторы киноконтента. Главными номинациями премии-фестиваля стали «Герои среди нас», «Герои защитники», «Герои науки и технологий», «Герои просвещения и наставничества». В числе профессиональных номинаций – «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая актерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучший игровой фильм», «Лучший игровой сериал», «Лучший документальный проект». У фестиваля есть специальная номинация «Человек труда».

Своей задачей организаторы премии ставят цель «выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: “Кто сегодня герой для подрастающего поколения?”».

Лучший проект премии получит гран-при «Большую золотую звезду», которую изготовят на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.

Подать заявку можно на официальном сайте премии. Церемония награждения победителей пройдет 8 сентября в Екатеринбурге.