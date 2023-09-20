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До 15 октября принимаются заявки на участие в премии «Герои большой страны»
Татарстанские создатели кинопроектов, которые работают над темой «современного героя», могут принять участие в премии «Герои большой страны». Заявки на участие принимаются до 15 октября.
Принять участие в премии могут как опытные кинематографисты, так и начинающие авторы киноконтента. Главными номинациями премии-фестиваля стали «Герои среди нас», «Герои защитники», «Герои науки и технологий», «Герои просвещения и наставничества». В числе профессиональных номинаций – «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая актерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучший игровой фильм», «Лучший игровой сериал», «Лучший документальный проект». У фестиваля есть специальная номинация «Человек труда».
Своей задачей организаторы премии ставят цель «выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: “Кто сегодня герой для подрастающего поколения?”».
Лучший проект премии получит гран-при «Большую золотую звезду», которую изготовят на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.
Подать заявку можно на официальном сайте премии. Церемония награждения победителей пройдет 8 сентября в Екатеринбурге.
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